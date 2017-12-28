Yılbaşı alışverişi son pazartesi yapılıyor

Yeniden hedefleme teknolojileri sağlayıcısı RTB House, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yılbaşı alışveriş eğilimlerini araştırdı. Türkiye'de Aralık ayında internet kullanıcıları e-ticaret sitelerini en çok hafta içi ziyaret etmeyi tercih ediyorlar. Özellikle Pazar günü e-ticaret ziyaretlerinde azalma görülürken, yılbaşına
doğru bu oranlar değişiyor. Yılbaşından 10 gün öncesinde online alışveriş Aralık ortalamasının yüzde 36'ya kadar üzerine çıkıyor. Yeni yıldan önceki ilk pazartesi ise Türkiye'deki popüler online alışveriş günü olarak göze çarpıyor ve aralık ortalamasının yüzde 22 üzerinde artış görülüyor. Aralık boyunca cumartesi ve pazar günleri insanlar ortalama yüzde 20 daha az alışveriş yaparken, yılbaşına doğru kullanıcıların e-ticaret sitelerine ilgisi artıyor. Örneğin yıl başından önceki son pazar günü reklamlara yüzde 20 daha fazla tıklanıyor.
ALIŞVERİŞ PAZARTESİ YAPILIYOR
Avrupa, Latin Amerika, Asya- Pasifik, Ortadoğu
ve Afrika'da ise ay ortalamasına göre yüzde 17 daha fazla ziyaret edildiği görülen pazartesi günleri daha fazla tercih ediliyor. Ayrıca satın alma oranı da yüzde 38 artıyor. Cumartesi günleri ise e-ticaretin en zayıf olduğu gün olarak göze çarpıyor. Ziyaretler yüzde 8 oranında düşerken, gerçekleşen işlem sayısı yüzde 22 azalıyor. Kişiselleştirilmiş reklamlara ilgi artıyor. RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, "Kişiselleştirilmiş reklamlar, kullanıcıların dikkatini çekerek, potansiyel kullanıcıların e-ticaret sitelerini ziyaret etmesini sağlıyor" dedi. Tunçer, yılbaşı döneminde online reklam stratejilerini belirleyen e-ticaret sitelerinin, eğer varsa fiziksel mağazalarına yönlendiren yapılar da oluşturabileceğini belirtti. Bu sayede yılbaşı alışverişine çıkan kitleyi de dijital ortamda yakalayarak, fiziksel mağazada satışa yönlendirmek mümkün.