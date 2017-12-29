Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 19,7 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Kasım ayı bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, Kasım döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 269 milyar 176 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yılı sonuna göre 538 milyar 140 milyon lira artarken bu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 103 milyar 758 milyon lira, menkul değerler 393 milyar 640 milyon olarak hesaplandı.

Bankacılık sektörünün net karı, 2017'nin 11 ayında 45 milyar 188 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 16,4 oldu.

Geçtiğimiz yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19,7, krediler yüzde 21,3 ve menkul değerler toplamı yüzde 12 arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yıl sonuna göre yüzde 17,9 artışla 1 trilyon 713 milyar 388 milyon lira olarak gerçekleşti.

