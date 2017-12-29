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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor
Köprü
ve otoyol ücretlerine zam geliyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
köprü
ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı
Giriş Tarihi: 29.12.2017
11:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2017
11:29
Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna göre hesaplanacak.
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