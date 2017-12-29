Sektör 2018’de yüzde 25 büyür

Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın, bu yıl yakalanan yüksek büyüme oranlarının her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de hissedildiğini söyledi. Turizm sektörünün bu yıl çift haneli büyüme yakaladığına dikkat çeken Angın, "2018'de yüzde 25 oranında bir büyüme oranı bekliyoruz. Sektörümüzün 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir olan 2023 hedeflerini yakalayacağına olan inancımız da tam" ifadelerini kullandı. Tatilbudur.com'un 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 58 oranında büyüme kaydettiğini anlatan Angın, 2018'de de benzer büyüme oranları hedeflediklerini kaydetti. Angın, "Bu yıl erken rezervasyon kampanyalarımız çok yoğun indirimlerle başladı ve ilk dönemin neredeyse sonuna geldik. İlgi oldukça yüksek" şeklinde konuştu. 2018 yılının turizm sektörü için hem yurtiçi hem de yurtdışı taleplerde pozitif bir yıl olacağını belirten Angın, "Bu nedenle misafirlerimize tatil planlarını son dakikaya bırakmamalarını ve erken rezervasyon dönemindeki kampanyalardan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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