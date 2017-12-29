Sürdürülebilir büyüme için dijitalleşme şart

Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte son 6 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalı" dedi. Bu noktada, küresel rekabette öne geçmek için Türkiye'nin önünde üç önemli fırsat görüyordüklerini aktaran Sabancı, "Bunlar teknoloji, dijitalleşme ve eğitim. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor" diye konuştu.
YENİ NESLİN SABANCI'SI
Teknolojide çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini belirten Sabancı, bu dönüşümün, daralan aralıklarla ve hızlı sıçramalarla hayatı şekillendirdiğine işaret etti. Sabancı, ekonomik büyümenin de teknolojideki değişimle paralel bir gelişim gösterdiğine dikkati çekti. Güler Sabancı, yeni dönemde "Türkiye'nin Sabancı'sı" değil, "Yeni Neslin Sabancı'sı" olacaklarını da sözlerine ekledi.