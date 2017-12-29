THY’nin oyuncakları doğal malzemeden

Türk Hava Yolları (THY
) yeni yılın ilk haftasından başlayarak tüm dış hat seferlerinde çocuk yolcularına doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar hediye edecek. Oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunun kanıtlanması üzerine yeni bir uygulama başlatma kararı alan THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcularına doğal malzemelerden hazırlanmış hareketli, şekil değiştirebilir ve dünyada nesli tükenme tehdidi altındaki hayvan figürlerinin de yer aldığı bir koleksiyon hazırladı. Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle çocukların seyahatlerinin eğlenceli bir deneyime dönüştürülmesi hedefleniyor. Orman Yönetim Konseyi'nin yayımladığı kurallara uygun şekilde üretilen setlerdeki peluş oyuncaklar ise pamuktan üretiliyor.