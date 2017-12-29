Yeni havalimanı son teknolojiyle korunacak

Yaşanan terör eylemleri nedeniyle en büyük yarayı turizm sektörüne güvenliğe dair müjdeli haber geldi. Hükümetin yaptığı sıkı denetimlerle birlikte terör eylemlerine göz açtırılmazken güvenlik yatırımları da artırıldı. Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'ndan yapılan bombalı terör eylemin ardından havalimanlarına yönelik güvenlik önemlerini katlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2018'de açılacak olan Yeni Havalimanı için son teknolojilerle donatılmış güvenlik yatırımı için düğmeye bastı.



BÜYÜKLERDE DE HAYATA GEÇECEK

İlk etabıyla 90 milyon yolcuyu ağırlayacak olan Yeni Havalimanı'nın çevre güvenliği radar tabanlı yapılacak. Gece görüşü olan sensörlü kameralar ve radarların yer alacağı yeni sistemde, yeraltına döşenen fiber optiklerle görüntüler kumanda merkezine anında aktarılacak. Tam teknolojiyle donatılan yeni sistem, terör ya da tehlikeli durumlara karşı güvenlik birimlerini uyaracak. Projenin pilot uygulaması, Türkiye'nin en çok yabancı ziyaretçi girişi olan Antalya Havalimanı'nda yapılacak. DHMİ, Antalya Havalimanı'na döşeyeceği radar tabanlı güvenlik sistemi için 16 milyon TL harcayacak. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Antalya Havalimanı'na yapılacak radar tabanlı güvenlik sisteminin yatırımı için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Ocak, "Antalya Havalimanı'nın tüm çevre güvenliğini artık radarla yapacağız. Havalimanı çevresine 4 tane radar ve gece görüşü de olan sensörlü kameralar yerleştireceğiz. Yeraltından fiber optiklerle kumanda merkezine bu görüntüler anında eş zamanlı aktarılacak. Çok komplike ve iyi bir sistem. Kuş uçsa haberimiz olacak" dedi.

500 BİN DOLARA SCANNER

Radar tabanlı çevre güvenlik sistemlerinin pilot bölge olarak başta Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacağını anlatan Funda Ocak, kamulaştırma sınırlarının netleşmemesi nedeniyle sistemin Antalya'ya kaydırıldığını söyledi. "Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pist bittikten sonra oraya da aynı sistemi kurmayı planlıyoruz" diyen Ocak, büyük havalimanlarında çevre güvenliğini radarlar ve sensörlü kameralarla yapılacağının bilgisini verdi. Türkiye'nin 2017'de havalimanlarına yaptığı güvenlik yatırımlarına ilişkin de bilgileri paylaşan Ocak, "Bu yıl 35 milyon liralık XRay cihazını havalimanlarımıza yerleştirdik. Ayrıca tanesi 500 bin dolar olan body scanner (vücut tarayıcı) cihazlarından da 24 adet aldık. Kabin yasağı sonrasında da 4 adet tomografi cihazı satın aldık. 2014-2017 yılları arasında havalimanları güvenlik teknolojilerine yaklaşık 100 milyon TL harcama yaptık" dedi.

TURİZMCİLER: BU YATIRIMLAR GÜVEN ARTIRIR

Önceki eylemlere oranla turizme en büyük zararı Atatürk Havalimanı'nda yapılan terör eyleminin verdiğini belirten sektör oyuncuları, bu yönde bir çalışmanın turiste de güvende hissettireceğini vurguladı. Turizmciler, "Terörün asıl amacı korku salmak. Çok şükür son bir yıldır eylem yok ancak tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu tür yatırımları çok doğru buluyoruz. Antalya en çok turist aldığımız ilimiz. Yeni Havalimanı gözbebeğimiz. Hiçbir açığımız olmamalı" dedi.