EGD’den ekonomi basınına plaket

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD
) 'Geleneksel Yılbaşı Buluşması'nın 13'üncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM
) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. TİM ev sahipliğinde ve Vestel ana sponsorluğunda, Arçelik, Özak Global Holding'in desteğinde gerçekleştirilen etkinlikte, EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, bitimine sayılı günler kalan 2017'nin, ihracatçılar açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıla ilişkin ihracat hedefinin 153 milyar dolar olduğunu anımsattı. Başkan Büyükekşi, 2018'e dair beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti. EGD Başkanı Celal Toprak ise yaptığı konuşmada "Bugünkü büyümeyi ve diğer olumlu enstrümanları özel sektörün dinamik yapısına borçluyuz. O dinamik yapıyı da biz yansıtıyoruz. Özel sektör ile ekonomi gazetecileri arasında böyle bir işbirliği var" dedi. EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduran 28 kişiye de plaketleri takdim edildi. Plaket takdim edilen isimler arasında SABAH gazetesinden İbrahim Acar ve Feride Cem de yer aldı.