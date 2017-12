Her gün 3 bin kişi bitcoin alıyor

Bir anda popüler hale gelen yeni sanal para birimi bitcoin'in en çok işlem gördüğü ülkeler arasında yer alan Türkiye'de hız gittikçe artıyor. Çok güvenli bulunmadığına dair açıklamalar yapılıyor olsa da her gün binlerce kişi bitcoin alıyor. Bu alanda dört borsadan biri olan BTCTurk'ten her gün 3 bin yeni kişi bitcoin alıyor.



GÜNDE 800 BİTCOIN İŞLEMİ

BTCTurk CEO'su Alphan Göğüş, şu anda 50 bin kişilik bir rakama ulaştıklarını ve her gün yeni 3 bin yatırımcının bitcoin ve ethereum aldığını söyledi. Göğüş, bitcoin ve ethereum alım satımı yapan BTCTurk'ün, şu andaki borsalar arasında işlemlerin yarısını yaptığını belirtiyor. Göğüş, "Arbitrajı dışarıda tutarsak piyasa yarı yarıya küçülebilir. Kripto paralarda mevcut alım satımın kabaca yarısı bizde gerçekleşiyor. Şunu söyleyebilirim ama kripto paralar üzerinde işlem yapanların yüzde 80'i veya 90'ının bizde hesabı olduğunu söyleyebilirim. İşlem yapan kişi sayısı bizde 45-50 bin bandında. Her gün şirkete 3 bin kişi datasını gönderiyor. Yani 3 bin hesap açılıyor" dedi.

Göğüş, bitcoin hakkında ortaya atılan tüm iddialara ve olumsuz senaryolara rağmen hızlı bir şekilde büyüyeceğine inancını "2018 sonunda 1 milyon kişiye ulaşacağız. Günlük 700-800 bitcoin'lik işlem hacmi var her gün. Günlük ortalama 10 bin de ethereum satışımız var" sözleriyle özetledi.Dünya devletlerinin bitcoin'i yasaklaması halinde illegal işlem yapanların daha da fazla yapabilir hale geleceğini belirten Göğüş, "Şimdi vergi ve regülasyon mevzuatı açısından tanımlanması gerektiği konuşulurken bu konuda hükümet kanadından gelen açıklamalar da tartışmaları alevlendirdi. Bitcoin 'altın' olarak tanımlanmalı ve buradan elde edilen kazançtan vergi alınmamalı. Eğer yatırım aracı veya döviz cinsi olarak bir tanımlama yapılırsa para dışarı kaçar. Vergi kaybı oluşur" şeklinde konuştu.