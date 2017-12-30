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Köprü ve otoyollara yeni yıl

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyollara 2 Ocak'taki kur baz alınarak yapılacağı sinyalini verdi. İstanbul 3. Havalimanı'nın yüzde 75-76 tamamlandığı bilgisini veren Arslan, "İlk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız" dedi.

380 MİLYAR'LIK YATIRIM
Arslan, 2018'de Kanal İstanbul etüdü ve projesi tamamlanarak, Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile ihale edileceğini söyledi. Arslan, 2017'de toplam 31 milyar 320 milyon liralık yaptıklarını belirterek, "Karayolu sektörü olarak 19 milyar 900 milyon, demir yolu sektörü olarak 8 milyar 400 milyon lira harcadık. Havacılık ve için 1 milyar 300 milyon, denizcilik için 520 milyon, haberleşme için ise 1 milyar 200 milyon lira harcama yaptık. 15 yıldır bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı 380 milyar 200 milyon TL" dedi.
Bakan Arslan, 5A'yı 2020, Türksat 5B'yi ise 2021 yılında uzaya göndereceklerini de sözlerine ekledi.
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Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı
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