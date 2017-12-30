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’in beşte biri ’ın oldu

Giriş Tarihi: 30.12.2017
Uber’in beşte biri SoftBank’ın oldu
Teknolojiye yatırım yapan Japon yatırım fonu (SFTBF), 'de yüzde 18'lik bir hisse alımı yaptı. 48 milyar dolar değer biçilen firmaya 7 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak. Hisseler yüzde 15'i Softbank tarafından alınırken, kalan yaklaşık yüzde 3'lük oran ise konsorsiyumun diğer üyeleri tarafından satın alındı. Anlaşma, son dönemde değer kaybeden Uber'in geçen yılki piyasa değerinin yüzde 30 altında gerçekleşti. Son dönemde uluslararası yatırımları artıran SoftBank, ve 'daki bazı şirketlere önemli yatırımlar yapmıştı. Uzmanlar, şirketin yeni yatırımcı çekmesinin son dönemde zorlaştığına dikkat çekiyor. Uber'in satın almadan gelecek para ile teknoloji yatırımlarını desteklemesi, büyümeyi güçlendirmesi ve kurumsal yönetimi sağlamlaştırmayı hedeflediği belirtildi. Anlaşmanın önümüzdeki senenin ilk aylarında tamamlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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Uber’in beşte biri SoftBank’ın oldu
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