Yeni KGF’yle 100 milyarlık kredi hacmi

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF
) kalan 50 milyar TL'lik kefalet hacminin kullanıma açılmasına ilişkin karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Bu karar ve geri dönüşlerle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde KGF ile 100 milyar TL'nin üzerinde kredi hacmi yaratılmış olacak. İmzaya açılan kararın kısa vadede sonuçlanması bekleniyor. KGF, şu anda kendine tanınan 250 milyar TL'lik kefalet limitinin yaklaşık 200 milyar TL'lik kısmını kullanmış durumda. Kalan tutar ise bugüne kadar kullandırılmamıştı. Kasım ayı sonu itibarıyla KGF'nin sağladığı 199.5 milyar TL'lik kefalet hacmi ile yaklaşık 221 milyar TL tutarında kredi hacmi yarattı.
İLK ÇEYREK HEDEFİ YÜKSEK
Konuyla ilgili bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, "KGF'nin kalan limitine ilişkin karar, kısa süre önce Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. 2018 yılı ilk çeyreği sonuna kadar daha önce verilmiş kredilerin geri dönüş tutarlarının da 50 milyar TL'ye ulaşmış olmasını bekliyoruz. Bu sayede ilk çeyrek sonuna kadar 100 milyar TL'yi aşan bir kredi hacmi yaratılmış olacak" dedi. Türk bankacılık sektöründe 2017'de KGF destekli kredilerin de yarattığı ivme ile yüzde 22 civarında beklenen kredi büyümesi son yılların en yüksek performansını gösterirken, sektörün kârına da olumlu etki yaratması bekleniyor. Öte yandan KGF'nin tek başına 2017 büyümesine yüzde 1.5-2 civarında katkı yaptığı da hesaplanıyor. Kasım sonu itibarıyla KGF kapsamında yaklaşık 221 milyar liralık kredi hacmi yakalandı. Gelecek yıl KGF'nin rotatif olarak uygulanmaya devam etmesiyle bu yılki kadar olmasa da kredi büyümesinin yüzde 13-15 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.