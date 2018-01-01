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6,5 milyar liralık sipariş aldı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 09:57
ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı

'DAN DEV HAMLE

Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan ASELSAN, bu yıl yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri () başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sundu.

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ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı
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