Naylon üyeye set

İhracat
çı birliklerinde yapılacak seçimler öncesinde Ekonomi Bakanlığı
harekete geçti. Birliklere üye olma şartları yeniden düzenlendi. Yönetmelik değişikliğiyle, ihracatçı şirketlerin genel kurula katılımının çerçevesi genişletildi. Başkanların görevde kalma sürelerindeki muğlaklık da giderildi. Resmi Gazete
'de önceki gün yayımlanan yönetmelikle; ihracatçı birliklerinin genel kurulları öncesinde oy kaygısıyla oluşturulan naylon üyeliklerin önüne geçilecek.
KATILIM SAYISI ARTACAK
İş dünyası örgütlerinde genel kurul tarihine yakın dönemlerde naylon üyelikler gündeme geliyor. Genel kurulda başkanlık için aday olanlara oy vermeleri için yeni şirketler kurulup, birliklere üye yapılıyor. Düşük miktarda ihracat yapanlar dahi oy kullanma hakkına sahip oluyor. Bunu engelleyecek yönetmelikle, genel kurula katılım sayısı da artacak. TİM
'e yakın kaynaklar, "30 kişiyle genel kurul yapılabiliyor. Biz bunun artırılmasını hedefliyoruz" dedi.
GÖREV SÜRESİ 8 YIL
Önceki yönetmeliğe göre başkan iki dönem görev yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle başkanların görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldı. 'İki dönem' maddesi, herhangi bir ölüm ya da istifa durumunda seçilmiş başkanın ayrılmasıyla yarı dönemde göreve gelen yeni başkana, bir sonraki seçimi de alması durumunda iki dönem kuralının işlememesi ya da tartışmalara yol açmasına yol açıyordu.
MASTIR-DOKTORA YAPANA ZAM
Yönetmelikle TİM 'de çalışıp mastır ya da doktora yapanlara 200-300 liralık zam yapılabilmesinin önü açıldı. Böylece ihracat alanında yapılan araştırma ve tezlerin artırılması hedefleniyor. Bugüne kadar Türkiye
ihracatıyla ilgili sadece 100 doktora tezinin olduğu düşünülürse, ihracatla ilgili yapılacak akademik araştırmaların bu kararla artacağını belirten kaynaklar, "TİM personelinin ihracat ve sorunlarıyla ilgili akademik araştırmalar yapması özendirilecek. Şu ana kadar ihracatla ilgili sadece 100 adet tez yazılmış. Bunun artırılmasını istiyoruz" dedi.