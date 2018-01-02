2 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

2 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 2 Ocak 2018 altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 2 Ocak Salı günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 158,97

Satış: 159,03

Çeyrek Altın

Alış: 254,27

Satış: 260,02

Yarım Altın

Alış: 506,95

Satış: 520,05

Tam Altın

Alış: 1.020,25

Satış: 1.045,66

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.055,00

Satış: 1.065,00

Ata Altın

Alış: 1.048,85

Satış: 1.075,08

14 Ayar Altın

Alış: 90,58

Satış: 90,65

18 Ayar Altın

Alış: 116,01

Satış: 116,10

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,93

Satış: 145,04