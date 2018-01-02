2 Ocak altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

2 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 2 Ocak 2018 altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 2 Ocak Salı günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 158,97
Satış: 159,03
Çeyrek Altın
Alış: 254,27
Satış: 260,02
Yarım Altın
Alış: 506,95
Satış: 520,05
Tam Altın
Alış: 1.020,25
Satış: 1.045,66
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.055,00
Satış: 1.065,00
Ata Altın
Alış: 1.048,85
Satış: 1.075,08
14 Ayar Altın
Alış: 90,58
Satış: 90,65
18 Ayar Altın
Alış: 116,01
Satış: 116,10
22 Ayar Bilezik
Alış: 144,93
Satış: 145,04