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ihalesi iptal edildi

'da, 19 Aralık 2017'de yapılan ihalesinin iptal edildiği bildirildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 17:04
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kararın, Belediye Encümeni'nin gerçekleştirdiği toplantıda alındığı belirtildi.

Açıklamada, "'nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük Göl Gazinosu'nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihale şartları değiştirileceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

İhaleyi kazanan firma, 31 Aralık 2040 tarihine kadar Bolu Belediyesi'nce kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkı'nda sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla, dağ köşkü, 25 bungalov ev ile Gölcük Göl Gazinosu'nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacaktı.

Parkın ihaleye çıkması, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından da protesto edilmişti.

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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
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