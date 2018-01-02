Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesi iptal edildi

Sözleşme bedeli KDV hariç 1,6 milyar liraydı.
Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faks gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi.
Toplam 12 kilometre uzunluğunda olacak metro hattının 2020 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete girmesi hedefleniyordu. İki ayrı güzergâhtan oluşan hattın birincisi Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırasıyla Kaynarca Merkez, Çamçeşme (Çamçeşme Parkı), Kavakpınar (Abdi İpekçi Caddesi), Esenyalı 1(Dörtyol mevki), Esenyalı 2 (Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi yanı) ve Tuzla Tersane İstasyonlarından geçerek Tuzla Belediyesi mevkiinde kuyruk hatları bitiminde son bulacak. Bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık 7,9 km olacaktı.