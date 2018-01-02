ÖTV matrahları yeniden belirlendi

Binek otomobillerde vergiye konu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bine, üst limiti 70 bin liradan 80 bine, 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseltildi. Elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin lira, üst limiti 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

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