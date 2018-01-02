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'da fiyatlarına büyük

'da fiyatlarına büyük bir geldi. Ülkedeki fiyatlar bir günde iki kattan fazla arttı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 09:38
Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük zam

Reuters'ta yer alan Haber Ajansı açıklamasına göre, fiyatların yükseltilmesindeki sebep daha verimli enerji kullanımını sağlamak ve ülkenin geçtiğimiz aylarda açıkladığı dev reform paketi için kaynak sağlamak.

Ülkede daha önce 0.75 riyalden satılan 91 oktan in litresi yüzde 82 artışla 1.37 riyale çıkarken (1.38 TL), 95 oktan benzinin litresi de yüzde 126 artışla 0.90 riyalden 2.04 riyale (2.06 TL) çıktı.

Dizel fiyatları ise değiştirilmedi.

Suudi Arabistan krallığı, hükümetin sunduğu hizmetlerin düzeyini ve kalitesini artırmayı ve müreffeh bir gelecek ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefleyen geniş kapsamlı bir reform paketi açıklamıştı.

KDV UYGULAMASI DA BAŞLADI

Öte yandan ülkede dün itibariyle Katma Değer Vergisi () uygulaması da başladı. Sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda yüzde 5 KDV uygulanacak.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

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Suudi Arabistan'da benzin fiyatlarına büyük zam
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