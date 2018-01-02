Türkiye'den çok önemli ruble hamlesi

Türkiye, 2017'de road show yaptığı Rusya'da 2018 yılı içerinde Ruble cinsinden borçlanmayı deneyecek.

RUBLE İLE BORÇLANACAĞIZ

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, borçlanma bölgelerinde Türkiye'nin ciddi bir çeşitlendirme çalışmasına girdiğini belirtti ve "İlk defa Rusya'da road show yaptık. Ruble cinsinden tahvil piyasasını yokladık, ilk tepkiler olumlu, 2018'de burada borçlanmayı deneyeceğiz"dedi.

"DIŞ KAYNAK BULMADA ZORLANMAYACAĞIZ"

Habertürk'e konuşan Şimşek şöyle devam etti: "Klasik fonlama bölgemiz olan Batı ile ilişkilerimiz daha iyi. AB ile Türkiye ilişkileri kopmayacak. Son vize krizinde de gördük ki, Türkiye-ABD ilişkileri de daha kötüye gitmeyecek. Türkiye'nin ilişkilerindeki belirsizlikleri azaltması dış kaynak bulmada bir miktar rahatlatıcı rol oynayacaktır. Türkiye'nin bugün kısa vadeli olarak belli sıkıntıları olsa da, orta ve uzun vadeli geleceğinin iyi olacağı beklentisi, insanlar ve kurumları Türkiye riskini almaya yöneltiyor.

İkinci nedenimiz, borçlanma bölgelerimizde ciddi bir çeşitlendirme çalışmasına girmemizdir. Ciddi fon birikimlerinin olduğu yeni ülkelere yöneliyoruz artık. İlk defa Rusya'da road show yaptık. Ruble cinsinden tahvil piyasasını yokladık, ilk tepkiler olumlu, 2018'de burada borçlanmayı deneyeceğiz. Bunun yanında Çin'in borçlanma pazarı Panga piyasasına da girme kararı aldık. Türkiye'de faaliyete geçen Çinli ICBC bankasının da aracılığıyla finansal ilişkilerimizi geliştireceğiz. Çin güçlü tasarrufların olduğu bir ülke. Japonya'ya gideceğiz ve Samurai piyasasından da kaynak bulma ihtimalimiz var. Ortadoğu da dünyada güçlü finansman kaynaklarından biri ve bizim de bu bölgeyle güçlü ilişkilerimiz var. Bu bölgeyi de daha fazla kullanmaya kararlıyız"