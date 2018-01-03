Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Borsada tarihi rekor!

Borsada tarihi !

BIST 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 118.362,12 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:13
Borsada tarihi rekor!

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 117.738,99 puandan başlamasının ardından yüzde 0,7 değer kazanarak 118.362,12 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi 214,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin dolar bazlı 31.340 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada tarihi rekor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN