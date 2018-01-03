Cemil Ertem'den çok önemli enflasyon açıklaması

Ertem Reuters'a yaptığı açıklamada, "Enflasyonda gördüğümüz zirve sonrası Aralık'ta aşağı yönlü düzeltme yaşamaya başladık. Esas gerçek düzeltmeyi ilk çeyrekte yakalayacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Aralık'ta yüzde 0.5 beklentilerinin hafif üzerinde yüzde 0.69 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 12.98'den yüzde 11.92'ye geriledi. Yİ-ÜFE ise Aralık ayında yüzde 1.37 artış gösterirken yıllık enflasyon Kasım'daki yüzde 17.30'dan yüzde 15.47'a gerilemiş oldu.

"Yıllık tüketici enflasyonu düşüş trendine girdi. Ocak ayında düşüş daha keskin olarak devam edecek" diyen Ertem, üretici enflasyonunda da gerileme olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Yıllık olarak baktığımızda Kasım'daki yüzde 12.98 zirvesi sonrası enflasyon Aralık'ta yüzde 11.92 ile inişe geçti. Bundan sonra da düşüş sürecek. 2018 ilk çeyrekte yaklaşık 200 baz puanlık düşüş bekleyeceğiz. Yıllık ve aylık bazda daha keskin düşüşler görmeye başlayacağız."

Ertem, enflasyonu etkileyen unsurların reformlarla giderileceğine de dikkat çekerek, "Reformlarla gıda ve üretim maliyeti kaynaklı enflasyonu önleyeceğiz" dedi.