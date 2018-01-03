Ocak 2018 emekli zammı ne kadar oldu? - Bağkur ve SSK emekli maaşı zam oranı ne kadar? - İşte yanıtı

Yeni yıla girilmesi ile birlikte 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği haber bugün geldi. ''Emekli zammı ne kadar oldu'' son günlerde cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyordu. Emekli zammı oranı merak eden kişiler bugün açıklanan olan enflasyon rakamları ile beklenen haberi aldı. 2018 Emekli zam oranı belli oldu. Peki 2018'de SSK ve Bağkur emekli zammı oranı ne kadar yüzde kaç oldu? İşte son dakika gelen bilgilere göre SSK ve Bağkur emekli maaşı zam yüzdesi...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

YÜZDE 1,69 DAHA ENFLASYON FARKI

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.