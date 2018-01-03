Havada yerli mutfak rüzgârı

Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii işbirliğiyle yolcu uçaklarının 'galley' olarak adlandırılan mutfakları başta olmak üzere kabin içi sistemlerin tasarımı ve üretimi için kurulan Türk Kabin İçi Sistemleri (TCI) sipariş almaya devam ediyor. Şirket, THY ve Alman Lufthansa ortaklığıyla kurulan SunExpress'in filosuna yeni katılacak 32 adet B737 MAX8 tipi uçağın kabin içi mutfaklarını da üretecek. 32 adet uçağın yer aldığı anlaşma kapsamında teslimatlar 2019'da başlayıp 2024'e kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU