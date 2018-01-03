Orduya 43 bin personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu sene 42 bin 938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, FETÖ ile organik bağı tespit toplam 8 bin 568 personel ihraç edildi. Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirdi. Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam edecek.

KARAVANA İÇİN İMZALAR ATILIYOR

Kışladaki askerin daha sağlıklı beslenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Protokole göre TSK'nın et ve diğer gıda ihtiyaçları kamu kurumlarından karşılanacak. Aynı zamanda yerli ürün alımı yapılarak, çiftçiye de destek olunacak. TSK'nın gıda ihtiyacı Et ve Balık Kurumu ile Marmara Birlik gibi kurumlardan sağlanacak.