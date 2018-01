Sabancı’nın yeni dönem yol haritası belli oldu

Türkiye'de artık eskisi gibi 10 yıla, 20 yıla bakarak yatırım yapma döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Sabancı Holding'in yeni CEO'su Mehmet Göçmen, "Belki bu Türkiye'de biraz keskin oldu ama tüm dünyada da ana trend bu. Yeni dönemde dünyada yatırımlarda 3 temel kriter ön plana geçiyor: Çeviklik, esneklik ve işbirlikleri. Ne kadar çevik ve esnek yatırım yaptığınız ve artık ortaklıklardan ziyade işbirlikleriyle ilerlemek önemli hale geliyor... Bu bizim genlerimizde de olan bir yönetim tarzı. Şimdi bütçelerin sorgulandığı, aynı yıl içinde 4-5 farklı dönem geçirilen günümüzde her an esnetilebilir adımlar atarak ilerlenecek yeni bir yönetim felsefesine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2017'nin son ayında Kordsa, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development ve Textile Products şirketlerini yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile alacaklarını açıklamıştı. Sabancı'nın bu son yatırımı tüm bu yeni yatırım trendi özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan Göçmen, "Biz kendimizi ufak yapıların yarattığı bütünü yönetebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Büyük fabrika yerine küçük ve esnek yatırımlar, uzun vadeyi görebileceğimiz bir yapı. Dolayısıyla daha orta ve ufak yatırımların oluşturduğu bir network. Bu da bugünkü konjonktürde Türkiye'nin dışında; çünkü ya Boeing'e ya da Airbus'a üreteceksiniz ama nihayetinde Türkiye'nin de yerli uçak üretme çalışmaları var. Acaba biz böyle bir teknolojiye ABD'de ulaşıp, orada geliştirip, daha sonra Türkiye'deki projelerde bu teknolojiyi ülkeye kazandıracak bir yapı kurabilir miyiz? Burada Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Kompozit Mükemmeliyet Merkezi'nin de desteği ile yeni bir yola çıkabilir miyiz diye planladık. Bu son adım değil. Daha buna benzer adımlar atılması lazım." Yani yeni yatırımlar da bu çizginin devamında mı gelecek? Sabancı Holding CEO'su onaylıyor ve hem arayışlarının hem de pipeline'da bu tip yeni yatırımların bulunduğunu açıklıyor.

"EN İYİ ÇALIŞANLARINIZLA İŞBİRLİĞİ YAPACAKSINIZ"

Göçmen'e göre belirsizlik süreçlerinde yönetebilen insanların gelişimini sağlamak; yeni bir yönetici profilinin ortaya çıkması, içine girdiğimiz yeni dönemin önemli işlerinden biri olacak. Sabancı CEO'su, veriyi daha çabuk değerlendiren, daha kısa vadeye bakan, yaptığı işi sahiplenen, frene basması gereken yerde basan, gaza basması gereken yerde ilerleyen, işbirlikleri ile işini çoğaltan yeni bir yönetici profili çiziyor. Göçmen, bu noktada insan kaynakları yönetiminin de değişeceğini vurgulayarak; "En iyi çalışanları cezbedecek bir şirket haline gelmelisiniz. Daha esnek bir yapıda en iyi çalışanlar gelecek, gidecek, şirketini kurup sizinle işbirliği yapacak... Bunun ötesinde işin her gün değiştiği yeni dünyada artık insanların tek bir mezuniyetle yetinebilecekleri düzenin dışına çıkıldığını kabullenmeliyiz. Çalışırken artık yeniden okunacak, bilgiler reforme edilecek. Her bir bireyin hayatı boyunca belki 3-4 kez farklı eğitimden geçeceği yeni bir eğitim modeli gelişmeli" diyor.

PEK ÇOK OLUMSUZLUĞUNA RAĞMEN EKONOMİMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR BÜYÜME GÖSTERDİ

"2017 iyi bir yıl oldu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan pek çok olumsuzluğuna rağmen ekonomimiz çok güçlü bir büyüme gösterdi. Bir şekilde Türkiye önceki yıllardan çok farklılaşmayan bir yılı yaşadı. Baz etkisiyle de belki olduğundan da fazla bir büyüme gösterdi. Burada tartışılması gereken; büyüme tabii ki ekonomik rakamlar açısından bizi daha yukarılara taşıyor ama bu refah, öngörülebilirlik, piyasalarda yeteri kadar istikrar getiriyor mu? Sürdürülebilir bir büyüme mi? Yatırım da getiriyor olması lazım."

OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLEN KAZANACAK

"Kendinizi sürekli yenileyebildiğiniz, yenileyemediğiniz anda da hızla çıkış kararı alabildiğiniz yeni bir ekosistemi kabul etmek zorundasınız. Büyük veriye dayanan ve son tahlilde bizi yeni bir iş modeline götürecek dijital bir dönüşüm içindeyiz. Oyunu iki yönde oynayabilenler başarılı olacak. Zira parayı bugünkü işlerden kazanıyoruz. Bu geçiş sürecinin en büyük zorluğu eskideki gücümüzü kaybetmeden yeniyi yaratma becerisini göstermek."

GERÇEK 4.0 ÖRNEKLERİNE İMZA ATACAK

"Aksaray'daki Brisa fabrikası herkesin konuştuğu, bizim yaptığımız gerçek bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Fabrikanın bir noktasından sonra lastiğin tüm hareketini robotlar uyguluyor. Bunu çok az bir yatırımla dünya çapında bir 4.0 uygulaması haline getireceğiz. Türkiye'nin önünde bir model olacak. İkinci olarak son çimento fabrikamız olan Afyon Fabrikası'nı süreç sanayiinde bir 4.0 uygulaması haline getirmeyi planlıyoruz. Bunu daha sonra tüm çimento fabrikalarımızda çoğaltabiliriz."

Sabancı'nın 'yeni' büyüme hikayesinin sektörel çerçevesi...

Sabancı Holding CEO'su her bir iş için yeni bir vizyon çizdi:

- Enerjisa ve Sanayi: Smart mobility (akıllı mobilite) dünyadaki yeni trend. İki şirketimizin kesiştiği noktada akıllı mobilite üzerinde yeni bir platform oluşturur muyuz diye bakıyoruz. Temsa'yı sürdürülebilir hale dönüştürerek elektrikli hale çevirirken, enerjiyi şarj etme üniteleri üretilen yeni bir birim oluşturmak... Pilin değer zincirine gireceğiz belki ve bunu sadece Türkiye pazarı için de yapmayacağız. Enerji depolama ve yenilenebilir enerjide ve optimizasyon arayışlarımız var. Bu bağlamda Enerjisa'da işler oldukça yolunda gidiyor. Kordsa şirketimizle dünyada lideriz. Ama naylon 66 ve polyesterde büyüme sınırlı. Kordsa'nın büyümesi için bu alanın dışına çıkması gerekiyordu. Son yatırım, Kordsa'nın yetkinliklerini kullanarak kısa yoldan yeni bir teknoloji, uzay ve havacılıkta yeni bir ürün ve yeni bir tedarik zincirinin bir parçası haline getiriyor. Hedefimiz, bugünkü Kordsa'nın boyutunu önümüzdeki 5 yıllık perspektifte başka bir alanda yakalayıp ikiye katlamak. Lassa ve Brisa ile de globalleşme gücümüzü artıracağız.

- Çimento: Türkiye'de sektörün lideriyiz. Daha fazla büyümek için coğrafya değiştirerek bu alanı hareketlendirmek gerekecek. ABD'deki yatırımlar, diğer ülkelerde yapılacak yatırımlar hep daha fazla büyüyebilmek için...

- Perakende: E-ticarete rağmen Teknosa ayakta kalsın değil; Teknosa'yı hangi iş modeliyle daha fazla büyütürüz noktasındayız. Ziyaretçi sayısı azalırken alışveriş artıyor; yani hem elektronik ortam hem de mağazalar kullanılıyor. Bu, çoklu kanal stratejisini zorunlu kılıyor. Yeni trafiği de gençlerle artıracağız. Şu anda gençlerin mağazalara girişini daha fazla artıracak yeni çalışmalar peşindeyiz. Carrefoursa'da da aynı durum söz konusu. İki kanallı yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.

- Sigorta ve bankacılık: Eski hesaplarla hata yapma olasılığınız çok yüksek ama elinizde büyük veri varsa pazarı milyonlarca segmente ayırmanız, kişiye özgü hizmet verme şansınız var. Hem robotlar eliyle poliçe kesip maliyeti azaltıp hem de teknolojiyi pazarda büyümenizde bir araç olarak kullanabilirsiniz. Önümüzdeki dönem buna sahne olacak.