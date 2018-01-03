Tekstilcilerden şehit ailelerine konut jesti

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS), Çerkezköy, Adana ve Kayseri'de mülkiyeti sendikaya ait olan 56 lojmanını şehit ailelerine hibe etti. Sendikanın genel sekreteri Başar Ay, mesleki eğitim kapsamında bu üç ilde TTSİS'in her biri 30 milyon dolara mal olan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiğini, bu merkezleri tekstil makine ve ekipmanları ile ufak bir fabrika haline getirdiklerini söyledi.

YARAYA MERHEM OLACAK

Bunun yanı sıra Çerkezköy ve Adana'da satın aldıkları Kayseri'de ise kendi inşa ettirdikleri lojman dairelerini METEM okullarındaki öğretmenlere tahsis ettikleri bilgisini paylaşan Başar Ay, şu bilgileri verdi: "Sendika, 2012'de sendikalar kanununda yapılan değişiklikle METEM'lere verdiği maddi desteği yapamaz hale geldi. Art arda gelen şehit ve gazi haberleri sonucu açılan yaralara bir nebze de merhem olabilmek adına Çerkezköy ve Adana'da 16'şar, Kayseri'de ise 24 lojman dairesini şehit ve gazi ailelerine hibe etme kararı aldık." Sendika ikinci başkanı Ahmet Topbaş da "Her zaman devletimizin yanındayız" dedi.

BAHÇELİ VE HAVUZLU

İçişleri ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ile imzalanan protokolle şehit ve gazi ailelerine hibe edilen lojmanların büyüklüğü 65-112 metrekare arasında değişiyor. Aralarında dublekslerin de bulunduğu lojmanlar 105 bin ila 165 bin lira arasında ekspertiz değerine sahip. Tamamına yakını kullanılmamış olan lojmanların bazılarında havuz ve bahçe kullanımı ile spor alanları da mevcut.