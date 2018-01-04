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ne kadar? (4 Ocak 2017)

Dün güne 3.77'den başlayan /, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın küresel piyasalarda zayıf bir seyir izleyen dolar karşısında pozitif fiyatlandı ve 3,75 civarına gevşedi

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:29
Dolar ne kadar? (4 Ocak 2017)

22 Kasım 2017'de 3.98'i aşarak gördüğü tarihi zirveden bu güne kadar kademeli olarak düşüş eğilimini sürdüren , bugün 3.78'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/ ise, 4,5490 seviyesinde yer alıyor.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,69 artarken, kasım ayında yüzde 12,98 olan yıllık enflasyon ise aralıkta yüzde 11,92'ye geriledi. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olmasına karşın yıllık enflasyondaki gerileme ve bu gerilemenin yılın ilk çeyreğinde de devam edeceği öngörüleri günün ilk yarısında Borsa İstanbul'a rekor getirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 118.395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalarak 116.052 puandan günü tamamladı.

Uzmanlar, yarın ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu öncesinde bugün dünya genelindeki hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti

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Dolar ne kadar? (4 Ocak 2017)
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