Kışlaya organik kumanya dağıtımı başlıyor

Askerlerin
yemekten zehirlenmesi vakalarının artması üzerine harekete geçen hükümet, devrim gibi bir projeyi hayata geçirdi. Dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba arasında protokol imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde organik ürün uygulaması başlatılırken, malzeme temininde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla ilgili ve bağlı kuruluşlar tercih edilecek. Mehmetçiğin organik sütü Pınar olacak, balık-konserveler ise Kerevitaş'tan alınacak.
ESK'DAN ALINACAK
Et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedeflediklerini belirten Canikli, "Pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, salça, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve toz şekeri Tarım Kredi Kooperatifleri'nden, zeytinyağı ve zeytini Marmara Birlik'ten, kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesini Tariş'ten, ayçiçek yağını Trakya Birlik'ten, çayı Çaykur'dan, fındığı TMO'dan, TSK
'nın bütün baharat ihtiyacını Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri İşyurtları Kurumu'ndan alacağız. Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde temin etmiş alacağız" dedi.