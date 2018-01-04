Haberler Ekonomi Haberleri Kışlaya organik kumanya dağıtımı başlıyor

Kışlaya organik kumanya dağıtımı başlıyor Organik ürün uygulamasını başlattıklarını kaydeden Canikli, “Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz” dedi.