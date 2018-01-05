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Booking'den flaş açıklaması

pazarına tekrar dönüş yapabilmek için yetkililerle temas halinde bulunan , Türk yetkililer ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 15:59
Booking'den flaş Türkiye açıklaması

Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan 'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.

Aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan ve Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı Booking.com, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten kaçınırken, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen booking.com yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

SEKTÖRDE SEVİNÇ YARATTI

Booking.com'un Türkiye'deki rezervasyonları turizimcileri de ikiye bölmüştü. Booking.com geri dönüyor haberleri otelcileri de sevindirdi.

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Booking'den flaş Türkiye açıklaması
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