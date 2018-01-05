Devleti kandırana tazminatsız çıkış

Hükümet, 1 milyon 20 bin taşeron işçisinin yüzünü güldürürken ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti. Kadroya geçiş konusunda 4 kritik uyarı geldi. Buna göre başvuru sırasında sağlık raporu ve referans istenmeyecek. Koşulları yerine getirmediği halde kamuya geçiş yapanların tazminatsız çıkışı verilecek. Yanıltıcı belge sunanlardan yapılan ödemeler tahsil edilecek. Geçiş hiçbir şekilde emeklilik aylığını kazanma tarihini geçemeyecek.

EMEKLİLİĞİ GEÇMEYECEK

?Taşeron işçilerin kadro başvuruları sürerken, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hiç kimsenin mağdur olmasını istemediklerini belirterek, özellikle şehir hastaneleri çalışanlarına yönelik sürgün iddialarının art niyetli olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, "Kesinlikle sürgün yok, rızayı esas alıyoruz" dedi. Taşeron şirketleri de mağdur etmek istemediklerini belirten Sarıeroğlu, "Ellerindeki malzemeler zaten kullanılmaya devam edecek" dedi.