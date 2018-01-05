‘Ev’de kampanya atağı

2017'yi
1.4 milyona yakın konut satış rekoruyla kapatması beklenen gayrimenkul sektörü, 2018'de ev sahibi olmak isteyenler için kampanya atağına kalktı. Firmaların hazırladıkları kampanya kapsamında düşük faiz
den uzun vadeye, kişiye özel ödeme planlarından tatil ve otomobil hediyelerine kadar birçok fırsat sunuyor.
EV ALANA ARABA KİRALAMA
Babacan Holding, yılbaşı özel kampanyasında Babacan Port Royal, Babacan Premium, Babacan Palace ve Prime Suites'ten ev alanlara 1 yıl süreyle lüks bir araç kiralayacak. Atatürk Havalimanı
'nın karşısında inşa edilen Babacan Port Royal'de daire fiyatları 279 bin liradan, Esenyurt'taki Babacan Premium ve Babacan Palace'de fiyatlar 269 bin TL'den başlarken, Basın Ekspres
bölgesinde hayata geçirilen Prime Suites'te yatırımcılar, dairelerini isterse otel yönetimine devrederek günlük ve aylık kira getirisi elde edebiliyor.
EKOPRATİK ÖDEME
DKY, 2017'nin son günlerinde tüm projelerinde geçerli 'Ekopratik' ödeme sistemi avantajıyla ev sahibi olma imkânı sunuyor. Ekopratik, şirket bünyesinde kişiye özel ödeme planlarının anlık olarak hazırlanabildiği yeni bir ödeme sistemi. Bu sisteme göre DKY müşterileri istedikleri vadelerde diledikleri peşinat ve ara ödeme tutarlarıyla kendi ödeme planlarını kendileri anlık olarak oluşturabiliyor.
ESKİSİNİ GETİR YENİSİNİ GÖTÜR
Nef, İş GYO ile ortak hayata geçirilen ve yıl sonu itibarıyla teslimlerine başlanacak İnistanbul projesinde çözüm ortağı Evtiko ile bir kampanyaya başladı. Inistanbul Lokal ve Inistanbul Gala projelerinde son kalan dairelere özel hazırlanan ev yenileme kampanyasıyla, Evtiko 2 günde eski evin değerini belirleyip satın alıyor ve Inistanbul'da yeni bir ev sahibi yapıyor. Nef, Nef Basınekspres, Nef Sancaktepe ve Nef Ormantepe projelerinde yüzde 1 peşinata yüzde 0.99 faiz oranı veya yüzde 0 faiz ile 36 ay vadeli ödeme seçenekleri ile Nef Bahçelievler'de 60 ay vadeli yüzde 0 faiz ve peşin ödemede yüzde 20 indirim desteği sağlıyor.
YÜZDE 15 İNDİRİM
AC Yapı'nın 100 milyon dolarlık yatırımla Kartal'da hayata geçirdiği Moment İstanbul projesinde kampanya kapsamında yüzde 15 indirimle satılan dairelere yüzde 1 peşinat ödeyerek sahip olmak mümkün.
PEŞİNATSIZ EV FIRSATI
NG Kütahya Seramik'in markalı konut projesi NG Residence'ta başlatılan yeni yıl kampanyasında peşinat tutarı alınmadığı gibi aylık taksitler de 4 bin 900 TL'den başlıyor. Ege Yapı, Emlak Konut
güvencesi ile yaşamın başladığı projesi Batışehir ve Kordon İstanbul projelerinden ev sahibi olanlara, 42 bin TL'ye varan ve "dünyanın her yerinde" kullanılabilen Etstur seyahat çeki veriyor.
BANKA VE KREDİ YOK
Sinpaş GYO Aydos Country'de Sinpaş ve Arı Leasing'in geliştirdiği 'konutta finansal kiralama sistemi' ile banka
ve kredi olmadan, ödeme koşullarını müşterinin belirlediği bir kampanya sunuyor.