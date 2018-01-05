Teşvikte kopyala yapıştır tartışması

Ekonomi dünyası tarafından merakla beklenen yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin ihracat
ına yüzde 40'a varan oranda destek öngören düzenleme iş dünyasında tartışma yarattı.
Önümüzdeki günlerde yasalaşacak olan düzenleme kapsamına alınan 3 bin 500 kalem ürün sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Ancak liste birçok sektörde hayal kırıklığı yarattı. Zira, yüksek teknoloji sınıfında yer alan bazı kalemler, günümüzde üretilmeyen ya da oldukça eski teknolojiye sahip. Paylaşılan listeye göre, telli telgraf, çivi, ışıklı tab
ela, avize, bisiklet selesi, walkman, elektrikli battaniye, gaz lambası, televizyon tüpü, delgeç, zımba, telefon tuşu, teyp, somun cıvata gibi ürünlere yüksek teknoloji sınıfı statüsü ile yüzde 40'a varan destekler söz konusu.
Buna karşılık yüksek teknoloji ürünü, tramvay, metro, elektrikli otomobil ve otobüs, tablet, oto batarya teknolojileri, nanoteknoloji, yüksek sağlık teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüme ilişkin destekler çok az ya da sıfır derecesinde. Son dönemde stratejik önemi nedeniyle sıkça gündeme gelen yazılım teknolojileri ve ihracatı da listede kendine yer bulamayan sektörler arasında.
TARAFLAR BİR ARAYA GELDİ
Konuyla ilgili olarak otomotiv ve elektronik sektörünün başını çektiği sivil toplum örgütleri Ekonomi Bakanlığı
ile bir araya geldi. Bu konudaki şikâyetlerini yetkililere ileterek, listenin güncellenmesini talep etti.
Bakanlığın açıkladığı listenin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 1998'de (OECD
) yayınladığı teşvik listesi ile birebir örtüştüğü de ortaya çıktı.
OECD'DEN ALINDI
Bakanlık yetkilileri de listenin büyük oranda OECD'den alındığını kabul etti. Bakanlık bürokratları, birçok ülkenin buradaki desteklerin aynısını verdiğini, ihracat teşviklerinde OECD listelerinin kullanıldığını ifade etti.
AVRUPA DESTEKLİYOR
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son açıklanan ihracat destekleri de STK'larca raporlanarak ilgili birimlere iletiliyor. Buradaki bilgilere göre, AB, endüstri 4.0 kapsamında devreye aldığı teşvik listelerini 2015 itibarıyla tamamen yeniledi. 3 bin 950 ürüne destek veren AB ülkelerinde elektrikli oto, bataryalar ve robotik ürünler ilk sırada yer alıyor.