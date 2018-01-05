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’ye doğalgaz ihracında rekor kırdı

Giriş Tarihi: 5.1.2018
Türkiye’ye doğalgaz ihracında rekor kırdı
Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçen yıl 'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederek rekor kırdığı bildirildi. Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, Türk Akım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün inşatının tamamlandığını ifade eden Miller, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17.3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1.7 milyar metreküp daha yüksek" diye konuştu.
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Türkiye’ye doğalgaz ihracında rekor kırdı
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