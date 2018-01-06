Bitcoin Real Madrid sahasına da girdi

Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden bitcoin, futbol dünyasına da adım attı. Futbolun dev kulüplerinden Real Madrid
'e ev sahipliği yapan Santiago Bernabeu'da bitcoin dönemi başladı. İspanya
merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma Santiago Bernabeu stadına bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Ancak şimdilik bitcoin ödemesi ile bilet alınıp maçlar izlenemeyecek. Şirket bu aşamada sadece stada düzenlenen turistik turlar için bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.