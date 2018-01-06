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Bitcoin sahasına da girdi

Giriş Tarihi: 6.1.2018
Bitcoin Real Madrid sahasına da girdi
Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden bitcoin, futbol dünyasına da adım attı. Futbolun dev kulüplerinden 'e ev sahipliği yapan Santiago Bernabeu'da bitcoin dönemi başladı. merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma Santiago Bernabeu stadına bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Ancak şimdilik bitcoin ödemesi ile bilet alınıp maçlar izlenemeyecek. Şirket bu aşamada sadece stada düzenlenen turistik turlar için bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.
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Bitcoin Real Madrid sahasına da girdi
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