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reklamı üç ay yasaklandı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
Çiftlik Bank reklamı üç ay yasaklandı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, reklamlarına yasak getirdi. Bakanlık nihai karar verilinceye kadar 3 ay süreyle reklamların yayımlanmayacağına ilişkin yaptığı duyuruda, "Tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız. Firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu "Çiftlik Bank" ifadesinin, 'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu'muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecek" ifadelerine yer verildi.
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Çiftlik Bank reklamı üç ay yasaklandı
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