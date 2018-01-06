Şaka olarak başladı 1 aylık değeri Bitcoin'i aştı

Son olarak Aralık ayı sonlarına doğru düşüşe geçen Bitcoin, şimdilerde tekrar yükselişe geçti ve an olarak 16 bin 500 Dolar'dan işlem görmeyi sürdürüyor. Bununa birlikte Bitcoin'in çatalları ve Ethereum ve Litecoin gibi başka kripto para birimleri de borsa da normal paralara nazaran oldukça yüksek değerlerde işlem görmeye devam ediyor.

Ancak öyle bir para birimi var ki hem ulaştığı piyasa değeri hem de bu değere neden ulaştığı akıllarda büyük bir soru işareti bırakıyor. Üstelik bu soru işareti, ortada bir şaibe olduğu iddiasıyla değil gerçekten anlam verilemeyen bir durum olarak beliriyor. Bu kripto para 2013 yılında parodi olarak yaratılan ve maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan Dogecoin'den başkası değil.

2010 yılında internette dolaşan bir espriye gönderme yapan kripto para birimi geçtiğimiz ay tüm kripto paralarda olduğu gibi bir yükseliş gerçekleştirdi. % 400 oranında bir değerlenme yaşayan Dogecoin, Aralık sonunda 0.0107 Dolar'a çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte kullanıcıların internetten geleneksel finans sistemindekinden farklı olarak daha kolay para gönderebilmesi amacıyla kurulan dogecoin bugün 1 milyar dolar piyasadeğerini aşarak 1.17 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dogecoin kurucusu Jackson Palmer, bu "akıl dışı" yükselmenin kripto paralardaki boşluğu gösterdiğini söyledi. Deogecoin geliştirici ekibinden Patrick Lodder ise durumu tam bir 'çılgınlık' olarak nitelendirdi.