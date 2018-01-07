Başbakan Binali Yıldırım
, AK Parti Nevşehir
İl Kongresi'nin ardından kentteki işadamlarıyla Nevşehir Ticaret Odası'ndaki yemekte buluştu. "2018 yılı 2017'den çok daha iyi olacak" diyen Yıldırım, işadamlarına "Hiç hız kesmeyin, yolunuza bakın. Teker dönüyor, durmak yok yola devam" diye seslendi. Son 10 yıldır dünyada ekonomik kriz yaşandığını anlatan Yıldırım, "2008'de başladı, halen devam ediyor. Peki bu 10 senede dünyada ne oldu? Parmakla gösterilen 10 proje var. Bu projelerden 6 tanesini Türkiye yaptı. Fazla söze hacet var mı?" diye konuştu.
TAŞ KOYAN MUHALEFET VAR
Asgari ücret artışına da değinen Yıldırım, şöyle konuştu: "Çalışanımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkûm etmeyeceğimizi söyledik. Sözümüzü yerine getirdik. İşverene 100 TL desteğe devam ettik. Bunun karşılığı 10 milyar TL. Helali hoş olsun. Siz yeter ki üretin, çalışın, çalıştırın. Ülkemizi kalkındırın, biz sizin emrinizdeyiz. Sizin önünüzdeki engelleri aşacağız, yolunuzdaki taşları temizleyeceğiz. Taş koyanların da icabına bakacağız. Her işe taş koyan bir muhalefetimiz var."
BÖLÜNMÜŞ YOLLAR ÖRNEK
Geçen hafta Avrupa'da yayımlanan bir raporda Türkiye'deki bölünmüş yol projesine vurgu yapıldığını belirten Yıldırım, şunları anlattı: "Bu proje dünyaya örnektir. Bölünmüş yollarla ilgili birkaç tespit yapılmış. Adam diyor ki; 'İller arasındaki seyahat süresi bölünmüş yollarla ortalama 1.5 saat azaldı.' Şimdi Kayseri-Nevşehir, Nevşehir-Ankara, Nevşehir-Kırşehir nereden nereye geldi? Kılıçdaroğlu 'Kamyoncuya ne yaptın?' diyor ya, kamyoncu o yolda 1 saat yerine 2 saat giderse daha fazla yakıt yakacak. O yürümekten anlar. Yürümenin de mazotu falan yok.
ÇİFTÇİYE MAZOT VE YEM MÜJDESİ
Başbakan Yıldırım çiftçiyi sevindirecek bir müjdeyi de verdi. Yıldırım, "2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Biri mazot diğeri yem" dedi. Yıldırım, 2018 yılı ihracat hedefini ise 170 milyar dolar olarak açıkladı.
10 PROJEDEN 6'SI TÜRKİYE'DEN
Dünyada
parmakla gösterilen 10 tane projenin 6'sının Türkiye'de yapıldığını anlatan Yıldırım, "Fazla söze hacet var mı? İşte dünyanın en büyük havaalanı, İzmir-İstanbul Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
, Çanakkale
1915, Marmaray, Avrasya Tüneli... Eğer istikrar, güven olmazsa, başımızda milletin adamı, dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan
olmazsa bu işler nasıl olacak" dedi.