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yılın en itibarlı mobil uygulaması seçildi

Giriş Tarihi: 7.1.2018
ZUBİZU yılın en itibarlı mobil uygulaması seçildi
Mobil sadakat uygulaması , Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Aplikasyonları kategorisinde 'Yılın En İtibarlı Markası' ödülünün sahibi oldu. Marka adına ödülü alan Doğuş Müşteri Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan "Markamızla üyelerimize değer katmak için çalışıyoruz. İki yıldan daha az bir sürede en itibarlı marka seçilmek onur verici. Tüketicilerin oylaması ile gerçekleşen bu yarışmada, en itibarlı mobil uygulama seçilmek bizi gururlandı" dedi.
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ZUBİZU yılın en itibarlı mobil uygulaması seçildi
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