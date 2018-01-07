ZUBİZU yılın en itibarlı mobil uygulaması seçildi

Mobil sadakat uygulaması ZUBİZU
, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Akıllı Telefon
Aplikasyonları kategorisinde 'Yılın En İtibarlı Markası' ödülünün sahibi oldu. Marka adına ödülü alan Doğuş Müşteri Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan "Markamızla üyelerimize değer katmak için çalışıyoruz. İki yıldan daha az bir sürede en itibarlı marka seçilmek onur verici. Tüketicilerin oylaması ile gerçekleşen bu yarışmada, en itibarlı mobil uygulama seçilmek bizi gururlandı" dedi.