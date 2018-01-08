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Bakanlıktan taşeron uyarısı
Bakanlıktan taşeron uyarısı
"Taşeronda son
başvuru tarihi
11 Ocak
’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
İHA
Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018
18:30
Güncelleme Tarihi: 8.1.2018
02:01
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son
başvuru tarihi
11 Ocak
'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
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