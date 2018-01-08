Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakanlıktan taşeron uyarısı

Bakanlıktan taşeron uyarısı

"Taşeronda son ’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 02:01
Bakanlıktan taşeron uyarısı
Çalışma ve Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son 'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlıktan taşeron uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN