Erken almayan yer bulmakta zorlanabilir

2017 kasım ortasında başlayan ve yüzde 50'ye varan oranlarda indirim fırsatı sunulan erken rezervasyon kampanyasının ikinci dönemi bugün itibariyle son buluyor. Yüzde 40-45 oranında indirimlerin yapıldığı üçüncü dönem ise yerli turist için hâlâ cazip avantajlar sunuyor. Yerli turistin kampanyaya olan ilgisinin her yıl arttığını belirten turizmciler, "Hâlâ istediğimiz rakamları yakalayamadık. Hedefimiz 10 milyon kişinin erken rezervasyon fırsatından yararlanması" bilgisini verdi. Bu yıl yabancı turist sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacağının altını çizen turizmciler, "Şu anda yurtdışı pazarlardan rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Rusya gelecek yıl da artış kaydedecek. Ortadoğu ilgisi her yıl artıyor. İngiltere pazarında bir önceki yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde bir artış var. Avrupa da hareketleniyor. Eğer yerli turist şimdiden rezervasyon yaptırmazsa son dakikada yer bulmakta güçlük çeker" diye konuştu.

HEDEF 10 MİLYON TURİSTE ULAŞMAK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, erken rezervasyonun yerli turiste ciddi avantajlar sunduğunu hatırlatarak, "Bu kampanya fiyat avantajının yanı sıra turiste istediği yerde tatil yapma fırsatı da sunuyor. Özellikle bu yıl yabancı pazarlarda rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Yabancı turist sayısında gelecek yıl ciddi bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Tatilini erken almayan yerli turist yer bulmakta zorlanabilir" dedi. Erken rezervasyona talebin her yıl arttığını aktaran Osman Ayık, bu sayıyı 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

TATİL SEZONU UZUYOR

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise erken rezervasyonun bu yıl daha çok önem kazandığını belirterek, "Oteller geçen yıl son dakikaya kadar yerli müşteriye satış yapıyordu. Ancak bu yıl yurtdışı pazarlardan gelen rezervasyonları çok iyi. Yerli turist iki katı ödeme de yapsa otel dolduysa yer bulamaz. Bu nedenle bir an önce rezervasyonunu yaptırmalı" dedi. Bu yıl tatil sezonunun uzayacağını anlatan Onaran, "Mayıs başı talep daha çok Akdeniz'e. Sezonda ise Ege'de ciddi bir hareketlilik var. Erken rezervasyon satışlarımız geçen yıla göre yüzde 25-30 artış kaydetti."

EGE-AKDENİZ BAŞABAŞ GİDİYOR

Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan da, erken rezervasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugüne kadar yüzde 50 indirim fırsatı vardı, şimdi bu oran yüzde 45 olacak. Hâlâ ciddi indirimler var" diye konuştu. Erkan, bu yıl erken rezervasyon satışlarının geçen yılın aynı dönemine oranla yurtiçinde yüzde 70, Kıbrıs ve yurtdışında da yüzde 50 arttığını söyledi. Erkan, "Mevcut kampanyaya ek bonuslulara yüzde 5 indirim sunuyoruz. Yerli turistin erken rezervasyon bilinci arttı. Bunun avantajlarını görüyorlar" ifadelerini kullandı. Talebin Ege ve Akdeniz'de başabaş gittiğini anlatan Erkan, "Ege yüzde 45, Akdeniz yüzde 55 olarak şekilleniyor" dedi.

NİSAN VE EYLÜL DAHA MÜSAİT

Etstur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, 2018'e yönelik erken rezervasyon kampanyalarında yüzde 60'lık bir artış yaşandığını ancak bunun yüzde 10-15 seviyelerine geri geleceğini söyledi. "Sezonda satın almaya alışkın bir kitlenin de erken rezervasyon kampan- yalarına katılıp dilediği otelde yer bulduğunu, yüksek indirim oranlarından ve kampanya başlangıç fiyatlarından faydalandığını gözlemliyoruz" diyen Özbek, sektörün yerli turisti nisan-mayıs veya eylül-ekim gibi müsaitliğin daha elverdiği dönemlere yönlendirmesi gerektiğini belirtti.