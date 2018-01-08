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Canikli'den flaş açıklaması

Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 12:10
Milli Savunma Bakanı Canikli'den flaş personel açıklaması

Canikli bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak subay ve astsubay sayısı hakkında bilgi verdi.

Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Canikli'den flaş personel açıklaması
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