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Verem hastalarına bin 80 lira destek

Giriş Tarihi: 8.1.2018
Verem hastalarına bin 80 lira destek

ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işbirliği ile tedavileri süren kesin tanı konulmuş verem ve SSPE hastalarına hem psikososyal destek hem de aylık bin 80 lira maddi yardım verileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığınca "71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haftanın her yıl ocak ayının ilk pazarı itibarıyla başladığı anımsatıldı. 2005'te 20 bin 535 olan verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberküloz hasta sayısı 2016'da 12 bin 417'ye geriledi.

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Verem hastalarına bin 80 lira destek
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