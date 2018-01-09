Bakan Arslan'dan Mahmutbey açıklaması

'Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni' için Kars'a giden Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte gazetecilerin ulaştırma projeleri ile ilgili sorularını yanıtladı. İstanbul'da Mahmutbey gişeler kavşağında yaşanan trafik sorununu çözmek için D-20 otoyolundaki inşaatın devam ettiğini belirten Arslan, "14 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama sürekli iş için İstanbul'dayım. Hatta eşim 'bu kadar çok İstanbul'da olacaktın niye Ankara'ya taşındık' diye espri yapıyor. Oradaki sıkışıklığın net farkındayım. Yeni köprüler kendi trafiğini yaratıyor. Üçüncü köprüyle de Mahmutbey kavşağına ilave bir yük geldi. Ayrıca, o tarafta çok fazla konut yapıldı. Gelir düzeyi yüksek insanlar taşındığı için otomobil sayısı da arttı. Serbest geçiş sistemi trafiği yüzde 30 azaltsa da sorun çözülmedi. D-20'deki inşaat bitince çok daha fazla rahatlayacak. Ağustos ayı sonu, Eylül başında tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

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Dünyanın büyük havayolları şirketlerinin İstanbul uçuşlarına son verdiği iddialarının doğru olmadığını da kaydeden Arslan, tersine slot yetiştiremediklerini söyledi. Günlük uçuş sayısının 1500-1600 civarında olduğunu anlatan Arslan, THY'nin gerçekleştirdiği büyümenin ve rekabetin bazı şirketlerin İstanbul uçuşlarını bitirmesini zorunlu hale getirdiğini de sözlerine ekledi.