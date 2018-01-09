Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bank Asya’nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi!

’nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi!

Geçtiğimiz günlerde ’nın A Grubu 68 hissedarının yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 12:24
Bank Asya’nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin () yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 9 ilde operasyon için düğmeye basılmış, şüphelilerden 49'u gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Bugün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 49 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça sorguları alınan şüphelilerden 39'u tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 2 şüphelinin yurt dışında bulundukları tespit edilmişti.

Bank Asya kredisi ile papaz evi alındı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bank Asya’nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN