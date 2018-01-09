Bank Asya’nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 9 ilde operasyon için düğmeye basılmış, şüphelilerden 49'u gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Bugün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 49 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça sorguları alınan şüphelilerden 39'u tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 2 şüphelinin yurt dışında bulundukları tespit edilmişti.