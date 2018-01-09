Çiftçiye ve girişimciye faizsiz garanti

Hükümet, işletme bazında tarımsal teşvikler ve yeni girişim sermayesini destekleyecek yeni fonlar için düğmeye bastı. Geçen yıl 365 bin firmaya 220 milyar liranın üzerinde kredi kullandırarak dünya rekoru kıran Kredi Garanti Fonu (KGF) model alınarak, tarım sektörü ve girişimciliğe ucuz kredi, garanti imkânları artırılacak. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kamu bankaları çalışmalara başladı.

30 MİLYARLIK DESTEK

Bu yıl için tarıma ayrılan kaynak yaklaşık 30 milyar lira oldu. Tarımsal kaynak bütçesinden, tarımsal destek programları için 14.8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 10.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 4.7 milyar lira ödenek ayrıldı. Bankacılık sektörü son on yılda tarım bankacılığıyla 3 milyon çiftçi için kredi musluklarını açtı. Bankaların tarım sektörüne sağladığı kredi desteği de geçen yıl yaklaşık yüzde 22 artarak 85 milyar lirayı geçti. Bankalar çiftçilere hasat dönemi ödemeli, yılda bir ödemeli esnek koşullarda kredi ile akaryakıt, yem, malzeme, ekipman alımları için özel tarım kartları sunuyor. Daha ucuz kredi için yeni uygulamalar da devreye girecek. Tarım sektörüne bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tavukçuluk, seracılık başta olmak üzere birçok alanda kefaletli kredi ile daha fazla finansal ürün sunulabilecek. İşletmelerin uluslararası normlara uygun üretim tesisine dönüşüp rekabet güçlerini artırmak amacıyla projeli yatırım kredilerine ağırlık verilecek. Böylece işletmelerin ölçek ekonomisine uygun hale gelerek verimli çalışan işletmeler olmaları sağlanacak.

2018 KREDİ AJANDASI

* KGF sanayi ve ihracatı destekleyen yapıya kavuşturulacak.

* Kamu bankaları faizlerin daha da aşağı çekilmesine katkı sunacak.

* Faizlerdeki düşüş için hem finans kesimi, hem de kamu elini taşın altına koyacak.

* Sermaye piyasaları yeniden yapılandırılacak, etkin hale gelecek.

* Üretim, yatırım, istihdamı artırmaya dönük projelerde finansmana erişim kolaylaşacak.

* Bankalar, istihdam, ihracat ve büyümeye destek verecek.