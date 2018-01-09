Galip Öztürk ile ilgili flaş karar

Kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş'ın hazırladığı iddianamede 16 eylem ile suçlanan Galip Öztürk hakkında, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kalan Öztürk, kararı temyize göndermişti. Temyiz süreci sona eren dosya ile ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin kararı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yetkisizlik kararının gerekçesini ise, suçun işlendiği bölgelerin dikkate alınması oluşturdu.



'ONAMA KARARI HATALI'

Galip Öztürk'ün avukatı Tuncay Çaltekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "FETÖ/PDY üyesi olması sebebiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Muammer Akkaş tarafından hazırlanan ve kamuoyunda kumpas davası olarak bilinen Galip Öztürk hakkındaki davada gerçeğe aykırı olarak verilen bir kısım kararlarda hatalı olarak onama kararı verilmiştir. Galip Öztürk hakkında daha öncesinde FETÖ/PDY müdahalesi ile verilen mahkumiyet kararlarında olduğu gibi, bu kararla ilgili olarak da yargı yollarına başvurulmuştur ve yargı tarafından bu adli hata giderilecektir" dedi.