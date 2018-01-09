Rami Hali Başakşehir'e taşınıyor

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali, Başakşehir'de TOKİ tarafından yapılan modern bir çarşıya taşınacak. Şahintepe Mahallesi Kanal İstanbul yakasında yapılacak olan çarşı, 322 bin metrekare alana kurulacak. Kapalıçarşı'nın içinde bin 70 adet dükkân, 990 toptancı dükkânı, banka, restoran, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkân ile 65 TIR'ın aynı anda park edebileceği toplam bin 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak.

KURA ÇEKİLDİ

Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis de yer alacak. Hal projesinin 2019 yılı nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Uzun yıllardır hayali kurulan projede yeni tesiste yer alacak esnaf için kura çekimi de gerçekleşti. Toplam bin 70 dükkânın yer alacağı halde esnafın dükkân açacağı alanlar belli oldu.

"ÖZEL MÜLKİYET SAHİBİ OLACAKLAR"

Gazete Habertürk'ün haberine göre projenin kapsamı ile ilgili bilgi veren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, "Proje kapsamında 580 dönümlük bir alan var. Bunun 322 dönümü kullanım alanı, 114 dönüm inşaat alanı ve 94 dönüm dükkân inşaat alanı. Bu anlamda Avrupa'nın en modern ve en büyük kapalıçarşısını yapıyoruz. Ulaşım noktasında da İstanbul'un en rahat yerinde. Bunun gibi bir projenin Türkiye'de bir örneği yok. Gerçekten Türkiye'mize ve İstanbul'umuza yakışır bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca burada yeni tesiste faaliyet gösterecek olan bütün üyelerimiz özel mülkiyet sahibi olacaklar" dedi.

2019 yılı nisan ayında tamamlanması planan Gıda Toptancıları Hali'nde 94 dönümlük alanda inşa edilen tamamen kapalı bin 70 dükkân yer alacak.