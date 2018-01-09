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'dan o foreks şirketleri hakkında karar

Sermaye Piyasası Kurulu, forekste 5 ne erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 09:42
SPK'dan o foreks şirketleri hakkında karar

'deki foreks işlemlerini 2017'nin Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan sitelerini engellemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 5 ne daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.

Kurul'un haftalık bülteninde konuya ilişkin olarak şu liste paylaşıldı:

- turk-fbs.com
- klasfx10.com
- amarkets.org
- vipinvestfx.com
- fxoro.com

SPK, " Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

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SPK'dan o foreks şirketleri hakkında karar
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