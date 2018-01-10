2023 tamam sıra 2053’te

Türkiye'nin gelişme ve büyüme tarihi ile Türk Hava Yolları'nın tarihinin birbiriyle paralel olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en büyük atılımlarını son 15 yılda yapan şirketin bugün 331 uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde olanları kendine hayran bıraktığını ifade etti. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurtdışı temsilcilerini kabul eden Erdoğan, dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY'nin, "dünyanın en çok noktaya uçan şirketi" unvanına sahip olduğunu kaydetti.

BÜYÜK FIRSAT ÇIKAR

Şirketin 2018 için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1.3 milyon ton kargo taşımayı ve 11.8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildiren Erdoğan, "Özellikle İstanbul'da inşaatı süren yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle THY'nin önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır" diye konuştu.

YARIŞTAN ÇEKİLEN VAR

THY'nin dünyanın en büyük havayolu şirketleriyle rekabet ettiğine, hatta bazılarının da geri kaldığı için yarıştan çekildiğine vurgu yapan Erdoğan, şirketin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek, "Şirket yönetimine 2053 vizyonu için 'kollarını sıvamaları tavsiyesinde' bulunuyorum. Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip şirketi haline de getirmektir" diye konuştu.

2018 HEDEFLERİ



THY bir havacılık okuludur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerinin THY olduğunu ifade etti. THY'nin yanında olduklarının bilinmesini isteyen Erdoğan, "THY havacılık ve savunma sanayimiz için adeta bir okul vazifesi görmektedir. Pilot yetiştirme programıyla hava kuvvetlerimizi de besleyecek bir konuma geleceğine inanıyorum" dedi. THY'nin genç bir ekip tarafından yönetildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bazıları 'Çoluk çocuğa mı bırakıyorsun?' diyor ya. Mesele yaşta değil baştadır. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ve 15 Temmuz'da rüştünüzü ispat ettiniz" dedi.

Uluslararası arenada artık söz sahibiyiz

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin havacılık alanında dünya yolcu sıralamasında ilk sekizin, Avrupa'da ilk üçün içinde yer alır hale geldiğini belirterek, "Artık havacılık alanında uluslararası arenada da söz sahibi bir ülkeyiz" dedi. Erdoğan'ın dile getirdiği "Havayolu halkın yolu olmalı" sözleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, havayollarının Türkiye'nin her yerinde etkin şekilde kullanıldığına işaret etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise, "Taşındıktan sonra dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde hizmet vermekten gurur duyacağız" dedi.